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Buket Aydın'ın kolundaki saatin fiyatı sosyal medyanın diline düştü! Şoke eden fiyat

09.04.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaptığı açıklamalarla eleştiri konusu olan spiker Buket Aydın yine gündemde. Kolundaki saatin uçuk fiyatıyla gündeme gelen Buket Aydın sosyal medyanın diline düştü. Eski AK Partili vekil Feyzi İşbaşaran da konuya dair sessiz kalmadı.

Buket Aydın'ın kolundaki saatin fiyatı sosyal medyanın diline düştü! Şoke eden fiyat

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın son dönemde özel hayatı kadar yorumlarıyla da gündemde. Son olarak "Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Erdoğan gitsin de gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik verelim, FETÖ'cüler gelsin..." yorumuyla sosyal medyada adından söz ettiren Aydın'ın kolundaki saat gündemde...

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Ünlü bir markanın 130 bin dolar, vergiler hariç 2 milyon 500 bin lira olduğu ortaya çıkan saatini takan Buket Aydın'a sosyal medyada yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

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SAATİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Eski AK Partili vekil Feyzi İşbaşaran da konuya dair sessiz kalmadı. İşbaşaran paylaşımında "Bir haber sunucusu, en düşük 20 bin TL alıyor,100 bin TL alan da var. Ortalaması 40 bin TL. Buket Aydın’ın kolundaki saat 2 milyon 500 bin TL. Yani hiç yemese içmese böyle bir saati 5 yılda alabilir. Görünen bu saat, başka neler var bilmiyoruz. Şimdi bu…" yorumuyla dikkat çekti.

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