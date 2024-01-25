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Buket Aydın Şahan Gökbakar'a tepki gösterirken eşinin geçmişini hedef aldı! Jess Molho dayanamadı: Selin Hanım'ın ne alakası var?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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"Ben hesap ödemem" diyerek sosyal medyanın diline düşen Buket Aydın kendisiyle dalga geçen Şahan Gökbakar'a ateş püskürürken eşini de hedef aldı. Jess Molho ve Demet Akalın'a katılan Aydın söylediği sözlerle dikkat çekerken Jess Molho en sonunda dayanamadı ve bakın ne dedi.

Buket Aydın Şahan Gökbakar'a tepki gösterirken eşinin geçmişini hedef aldı! Jess Molho dayanamadı: Selin Hanım'ın ne alakası var?

Buket Aydın, ilişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını söylemişti. Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savununca sosyal medyanın diline düşmüştü.

Buket Aydın'a bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmişti. Kadın kılığına bürünüp bariz Buket Aydın'ı taklit eden ünlü komedyene sert tepki de gecikmedi.

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Buket Aydın Jess Molho ve Demet Akalın'a katıldı ve burada komedyeni eleştirirken konuyu karısına getirdi. Buket Aydın "Sizlerin ekranı aracılığıyla; senin eşinin listesi bayağı kabarık bir hanım efendi, senl evlendi diye bunlar düzelmez. Zamanında birisine çok lüks marka jip aldırdığın haberi bile hâlâ gazetelerde duruyor e bu akşam sen eşini al karşına sor bakalım karşılığında ne verdin Selinciğim diye? Sen bunları duymak istemiyorsan benimduymak istemediğim şeyler söylemeyeceksin" dedi.

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SESİ EKRANDAN ALINDI

O anlarda hem Demet Akalın hem de Jess Molho konuşmaya müdahale etti. Jess Molho "Buket Hanım, yanlış anlamayın hümanist bir şekilde yaklaşıyorum Selin Hanım'ın ne alakası var? Hiç yok ki... Olay çok başka bir yere geldi" dedi.

Konuşma sırasında zaman zaman Buket Aydın'ın sesi de ekrandan alındı.

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"CİNSEL İÇERİKLİ OLDUĞUNU..."

Buket Aydın evliliğe giden bir ilişkisi olduğunu ve Şahan Gökbakar'ın paylaşımından sevgilisinin de rahatsız olduğunu ifade edince Molho ise "Eee kelimemi şey seçmeye çalışıyorum özenerek cinsel içerikli olduğunu düşündüğünüz için bu söylemi yapıyorsunuz doğru mu anlıyorum" dedi.

Buket Aydın da "Evet, kesinlikle doğrudur. Çok çirkin yaptığı şey çok ayıp bunu benim siyasi görüşümden dolayı yapıyor bu büyük bir terbiyesizliktir. Bunun hesabını da adli yollarla soracağım" ifadelerini kullandı.

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Buket Aydın Jess Molho sosyal medya söyledi
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