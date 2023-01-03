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Buket Aydın şarkıcılığa soyundu! Sesi beğenilmedi

03.01.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla hem de açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme gelen spiker Buket Aydın yılbaşı programında şarkı söyleyince sosyal medyanın diline düştü. "Şimdi de şarkıcı mı oluyor?" yorumları yapılan Aydın'ın sesi de beğenilmedi.

Buket Aydın şarkıcılığa soyundu! Sesi beğenilmedi

Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son hali sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolarla ve estetikli değişimiyle dikkat çekiyordu. Son dönemde yine sunuculuk yapan Aydın şarkıcılığa soyundu.

Bir dönem Emir Sarıgül aşkıyla ve aldatılmasıyla gündeme gelen Aydın yılbaşı için Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını söyledi.

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İddialara göre Aydın şarkıcılığa da sıcak bakıyor bakmasına ama sesi sosyal medyada pek beğenilmiş değil. Buket Aydın'ın yorumunu duyanlar "Sesi de başarısız","Herkes kendi işini yapsın", "Hiç olmamış" gibi yorumlarda bulundu.

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Buket Aydın magazin ele yatırım yapmak söyledi

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