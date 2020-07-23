Buket Aydın ve Emir Sarıgül aşkı ile ilgili yeni iddia! Mal paylaşımını bekliyorlar

Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın’ın aşkı doludizgin devam ediyor. Eylül ayında nikah masasına oturmayı planlayan ve şimdilerde Göcek'te baş başa tatil yapan çift ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



MAL PAYLAŞIMINI BEKLİYORLAR…

İkilinin, evlilik için Emir Sarıgül’ün geçtiğimiz Ekim ayında boşandığı Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş'ın kızı Fatoş Altınbaş ile mal paylaşımının sonuçlanmasını beklediği ileri sürüldü.

İddialara göre söz konusu paylaşımın sonuçlanmasının ardından Emir Sarıgül ile Buket Aydın evlilik yolunda ilk adımı atacak.

