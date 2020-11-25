Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın istifasıyla ilgili çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki görünce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüştüğünü ve karşılıklı helalleştiklerini belirten Arınç istifasını, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ERDOĞAN İLE ARINÇ ARASINDA KRİTİK DİYALOG

Siyaset gündeminde büyük etki yaratan ayrılık kararıyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç arasında gerçekleşen kritik görüşmeyi yazdı.

ARINÇ: YANLIŞ YAPTIM

Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde Erdoğan ile Arınç arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde büyük bir polemik yaşanmadığını belirtirken, Arınç'ın Erdoğan'a 4 saatlik programda yaptığı konuşmasının özetini yaptığını ve "Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım." dediğini iddia etti.

Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılma talebi karşısında ise Erdoğan'ın "Peki o zaman" dediğini yazdı.

