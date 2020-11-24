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  4. Son dakika: Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Son dakika: Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

24.11.2020 15:56 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Son dakika haberine göre Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden ayrıldı. Arınç yaptığı açıklamada "Ayrılma talebimi Cumhurbaşkanımıza ilettim, uygun gördüler" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın istifasıyla ilgili çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki görünce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüştüğünü ve karşılıklı helalleştiklerini belirten Arınç istifasını, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İşte o açıklama...

ARINC

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı da Arınç'ın görevden ayrılış talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DAD

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç "Ben de Sayın Cumhurbaşkanı da tutuksuz yargılama istiyoruz. Hakim ve savcılar yanlış yapıyor. Ergenekon hakim ve savcılarının şu andaki durumlarına baksınlar. Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" demişti.

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ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bülent Arınç'ın sözlerinin kendisinin de katıldığı şeklinde yorumlanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan dün çok sert çıkmıştı.

İşte Erdoğan'ın o sözleri...

  • "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz." diyen Erdoğan şöyle devam etmişti:

  • "Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur."
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