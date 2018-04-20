Bülent Ersoy : ‘Ajda Pekkan yegane stardır’

Akşam Life’ın haberine göre Bülent Ersoy Ersoy : ‘Ajda Pekkan gelmiş, geçmiş, gelecekte örnek gösterilecek yegane stardır’ açıklamalarında bulunarak Ajda Pekkan’la aralarındaki buzları erittiğini gözler önüne serdi.

2013 yılında Bülent Ersoy bir iftar yemeğinde kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için ' 'Hödük ve ucube' ' demiş, bu sözler yüzünden aralan bozulmuştu. Pekkan ağır bir grip geçiren Ersoy'a bir demet çiçek gönderip geçmiş olsun dileğinde bulunarak küslüklerine son vermişti.