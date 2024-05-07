HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray'dan Hamas-İsrail açıklaması! "Yeniden başlıyor"

Beyaz Saray'dan Hamas-İsrail açıklaması! "Yeniden başlıyor"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.05.2024 20:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray yaptığı açıklamada "Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri Mısır'da yeniden başlıyor" dedi. Hamas'ın dün ateşkesi kabul ettiğini ifade etmesi sonrasında İsrail'den peş peşe açıklama gelmişti. Son olarak İsrail Savaş Kabinesi, Hamas'ın kararına rağmen Refah’ta saldırılara devam kararı almıştı.

Beyaz Saray'dan Hamas-İsrail açıklaması! "Yeniden başlıyor"

Beyaz Saray açıklamasının devamında "İsrail dün gece Refah'a yönelik saldırıların sınırlı olduğunu bildirdi. Ateşkes teklifinde tarafları ilgilendiren belirsizlikler görüşmelerde netleştirilebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas dün yaptığı açıklamada Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletmişti.

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın duyurusunun ayrıntılarını beklediklerini ve “Hamas’ın yanıtını inceleyeceklerini” kaydetmişti. İsrail Savaş Kabinesi ise daha sonra Refah’ta saldırılara devam kararı almıştı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında 'Deniz Gezmiş' gerginliği!AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında 'Deniz Gezmiş' gerginliği!
Sinan Ateş iddianamesi kabul edildiSinan Ateş iddianamesi kabul edildi
İki ülke arasında 6 anlaşma imzalandıİki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Beyaz Saray Hamas
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaşlar ücret ödemeden alışveriş yapacak'

'Vatandaşlar ücret ödemeden alışveriş yapacak'

Okul müdürüne kurşun yağdırıp video paylaştı! 'Kafasına sıktım'

Okul müdürüne kurşun yağdırıp video paylaştı! 'Kafasına sıktım'

37 kiloya düşünce tahliye edilmişti... Nihal Candan hakkında bomba iddia

37 kiloya düşünce tahliye edilmişti... Nihal Candan hakkında bomba iddia

Mahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılar

Mahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılar

Akciğerini yıllardır çantasında taşıyor! Herkesi uyardı: "Lütfen yapmayın"

Akciğerini yıllardır çantasında taşıyor! Herkesi uyardı: "Lütfen yapmayın"

Eski sevgili vahşeti! Balkondan eve girdi, kız arkadaşının yanında katletti

Eski sevgili vahşeti! Balkondan eve girdi, kız arkadaşının yanında katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.