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Bülent Ersoy: Gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, Bursa'da verdiği bir konserde, şarkı arasında bir hayranına "Hayatım ben gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum" dedi...

Bülent Ersoy: Gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Bursa’da bir mekanda sahnede çıktı. Mekanın yeni sezon açılışında yer alan Ersoy 3 buçuk saat boyunca seyirciyle hem sohbet etti hem eğlendi hem de birlikte şarkılarını söyledi…

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Sahnede gece boyunca adeta stand-up gösterisi yapan Ersoy, şarkı arasında ise bir hayranına “Hayatım ben gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşının üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar yani dul kaldım” dedi.

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Ersoy, ‘Yanıyorum’, ‘Beni de gör’, ‘Evlen benimle Diva’ diye bağıran bir hayranına ise “Ben ne yapayım hayatım, seni ancak Bursa itfaiyesi söndürür” diye espiri bir yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy konsomasyon

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