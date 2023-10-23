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  4. Bülent Ersoy ile evlenmişti! Popstar Armağan Uzun bakın artık ne yapıyor

Bülent Ersoy ile evlenmişti! Popstar Armağan Uzun bakın artık ne yapıyor

23.10.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Popstar yarışmasıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Uzun bir süre Bülent Ersoy ile evli kalmıştı. Sesiyle dikkat çeken Armağan Uzun bambaşka bir hayat kurdu kendine ve mesleğini de değiştirdi.

Bülent Ersoy ile evlenmişti! Popstar Armağan Uzun bakın artık ne yapıyor

Popstar yarışmasıyla ünlenen Armağan Uzun son haliyle ve mesleğiyle dikkat çekti.

Programda ikinci olduktan sonra aynı yarışmadaki jüri üyesi Bülent Ersoy ile evlilik yaşayan eski yarışmacı kendine bambaşka bir hayat kurdu.

Zaman zaman Çeşme'de lüks mekanlarda sahne alan Armağan Uzun daha önce kır düğünleri için mekan açmıştı. Ünlü yarışmacı şimdilerde mütevazi bir hayat yaşıyor.

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O dönem Diva'dan boşandıktan sonra "Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim diyen Armağan Uzun artık Torbalı'da asansörcülük yapıyor.

Armağan Uzun'un iyice beyazlamış saçlarını görenler "Adam yaşlanmış" yorumlarında bulundu.

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