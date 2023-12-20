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Bülent Ersoy'un Dilan Polat yorumu sosyal medyayı salladı! Önce "O çorcular" dedi, sonra verdi veriştirdi: "Sonradan görme!"

20.12.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, Dünya Güzellerim Masa'da programında Dilan Polat - Engin Polat çiftine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, "Türkiye'nin gündeminde 2-3 aydır bir isim var: Dilan Polat. Tanıyor musunuz?" sorusuna "Yok ben tanımıyorum. Ama son zamanlarda ismini duydum o çorcuları demiyor musunuz?" yanıtını verdi. Ünlü isim "Sonradan görme! Varoş işler." diyerek tepki gösterdi.

6 sene önce Show Tv'de Dünya Güzellerim isimli programla Burcu Esmersoy moderatörlüğünde dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü yeni YouTube programları için bir araya geldi. Güncel konuların da ele alınmaya başlandığı Dünya Güzellerim Masada programında Dilan Polat konusuna dair dikkat çeken bir yorum geldi.

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DİLAN POLAT KONUSUNU ELE ALDILAR!

Dilan Polat'ı tanımadığını belirten Bülent Ersoy, moderatöre "O çorcuları demiyor musunuz?" diye sordu.

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"HANGİ GÜZELLİK BIRAKIN ALLAH AŞKINA!"

"Aynen kocasıyla cezaevinde şu an. Güzellik merkezi ve kara para aklama olayı" yanıtını alan Bülent Ersoy, şu açıklamayı yaptı:

"Ay hangi güzellik bırakın Allah aşkına! O güzellik merkezlerinin açılışına ben gittim. 6-7 kere. Sevim Alan hanımefendinin. Bir girdim bomboş.

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BÜLENT ERSOY'DAN OLAY YANIT: "HAYATIM HAMİLEYİM"

Masa - sandelye 1-2 tane. Maskesiydi, kılıydı, tüyüydü bir şey yok mu?' diye sordum. Hiçbir şey yok. 'Onlar gelecek, biz şu an sadece açılış yapıyoruz' dedi. En son davet edildiğim vakit, 'Ama Bülent Hanımcığım benim davetlerime hiç icabet etmiyorsunuz, gelmiyorsunuz, neden?' dedi. "Hayatım hamileyim onun için' dedim.

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Banu Alkan da "Özgüvene bak sen!" diyerek eleştiride bulundu. Bülent Ersoy Dilan Polat - Engin Polat çiftini kastederek "Sonra da bunlar patladı!" dedi. Banu Alkan "Ben o sonradan görme yaptıkları hareket. Hollywood taklidi hareketler..." ifadesi ile değerlendirmede bulunurken Bülent Ersoy araya girdi ve şöyle dedi:

"Hangi Hollywood ya! Hollywood'da böyle görgüsüzlük mü olur Allah aşkına! Bu ucuz davranışlar. Sonradan görme davranışlar. Varoş işler! Onun bunun parasıyla caka! Benim ağzım çok kıymetli. Ben görüşlere hep saygılıyımdır. Ben yorum dahi yapmam. 'Bülent Ersoy bizi konuştu' diye. Ben haberlerde bile bakmıyorum. Tuvalete gidiyorum"

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Banu Alkan Bülent Ersoy Dilan Polat Safiye Soyman Dünya Güzellerim Burcu Esmersoy
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