Bülent Korkmaz: Akhisar maçını kazanmak istiyoruz

"BİZİM İÇİN BU SENE ÇOK ÖNEMLİ"

Kulüp başkanı ve yöneticilerin her zaman üst sıralara oynama hedefi olabileceğini aktaran Korkmaz, "Kulübün başına geliyorsanız bu hedefler olacaktır. Bizim için bu sene çok önemli. Sezon başından itibaren söylüyorum. Her hafta bunu dile getiriyorum. Bu sene zor süreci geçtikten sonra da düşünüldüğü gibi olabilir. İstikrar her şeyin başı. Devamlı değişim istikrarı getirmez. Bunu kendim açısından değil kulüp açısından söylüyorum. Kimsenin kulübün üzerinde olamayacağını düşünüyorum. Kulüp her zaman için var olmaya devam edecek bir kurumdur. Bizler, oyuncular gelip geçicidir."