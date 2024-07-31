Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

MYNET-Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirince ihanet iddiaları da magazin kulislerini salladı.

Şakrak boşanmanın ardından 'Maviye Sürgün' dizisindeki rol arkadaşı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açtı. İhanet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Şakrak şimdilerde yeni sevgilisi ile sık sık paylaşımlar yapıyor.

BOŞANMANIN ARDINDAN İLK KEZ...

Bülent Şakrak boşanmanın ardından ilk kez Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile bir araya geldi.

Pozlarını 'kızım Melisa' etiketi ile paylaşan Şakrak'ın o kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun karelerine; 'sizin bu yaptığınız çok güzel bir şey', 'siz nasıl güzel yürekli bir insansınız', 'gerçekten helal olsun', 'nasıl güzel bi adamsın sen ve nasıl güzel bir kıza sahipsin' gibi yorumlar yapıldı.