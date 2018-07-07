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Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'den romantik paylaşım 'Bir ömürlük duamsın'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 01:47 | Son Güncelleme

Evlilikleriyle örnek olan ünlü çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'den romantik bir paylaşım daha geldi. Eşi Ceyda Düvenci ile romantik bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Şakrak "Bir ömürlük duamsın, Allah kabul etsin de..." notunu düştü

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'den romantik paylaşım 'Bir ömürlük duamsın'

Örnek evlilikleri ile herkesi kendilerine hayran bırakan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlar. Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

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Bülent Şakrak eşi Ceyda Düvenci ile romantik bir pozunu sosyal meyda hesabından takipçileriyle paylaştı. Şakrak, paylaşımına, "Bir ömürlük duamsın, Allah kabul etsin de..." notunu düştü. Ceyda Düvenci ise eşinin bu paylaşımına karşılık "Allah kabul etsin kocam" diyerek karşılık verdi. Çiftin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni alırken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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ceyda düvenci Bülent Şakrak'

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