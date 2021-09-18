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Bülent Serttaş bıçaklanan Japon turisti ziyaret etip özür diledi

18.09.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, 5 gün önce Sivrice ilçesinde bıçaklanan Japon turist Shogan Kameda'yı (45), şarkıcı Bülent Serttaş, kaldığı evde ziyaret etti. Serttaş, Elazığlılar adına Kameda'dan özür diledi.

Bülent Serttaş bıçaklanan Japon turisti ziyaret etip özür diledi

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de D.B. tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kameda, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kameda, bacağının tedavi edilmesinin ardından taburcu oldu. Şüpheli D.B. ise tutuklandı.

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'EVİNE ALIP MİSAFİR ETTİ'

Kameda ile 3 yıl önce tanışan Elazığlı Kamuran Aşar ise Kameda'ya sahip çıkıp, taburcu olmasının ardından evinde ailesiyle birlikte ağırlıyor. Olayı duyan Elazığlı sanatçı Bülent Serttaş ise İstanbul'dan gelerek, Yazıkonak beldesinde kaldığı evde Kameda'yı ziyaret etti. Kameda'ya Japonca 'Geçmiş Olsun Kardeşim' yazılı çiçek takdim eden Serttaş, yaşanan olayla ilgili, Türkiye ve Elazığ adına Kameda'dan özür ediledi. Ziyaretiyle ilgili konuşan Bülent Serttaş, çok hassas bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:

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"Elazığ ve Elazığlı bu değil. Şuna inanıyorum ki, Elazığlıya adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitleyip adrese kadar götürür. O kadar büyük dostlarım var ki hepsi Elazığ'ı anlata anlata bitiremiyor ama kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü. Elazığ'a ve Elazığlıya yakışacak bir durum değil ama üstüne basa basa söylüyorum ki yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlış yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah Elazığ hakkında gönlündeki, yüreğindeki sevgi aynı derecede güzel olarak devam edecektir."

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'SANKİ EVİM GİBİ'

Shogan Kameda, sadece Elazığ'ın değil her insanın misafirperver olduğunu dile getirerek, "İnsanlar çok iyi. Gönülden bana bakıyor, yardım ediyorlar. Ben burada olmadan önce çok korkuyordum. Çünkü travmam vardı. Burada sanki benim evim gibi çok rahat oluyorum. Her zaman bana yardımcı oluyor. Bugün arkadaşım bana pansuman yaptı. Çok rahat, yavaş yavaş, dikkatli yaptı. Japon Konsolosluğu bana yardım etti. Benim babamı telefonla aradı ve konuştum" dedi.
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'ÜÇ YIL ÖNCE TANIŞTIM'

Kamuran Aşar ise Shogan Kameda ile 3 yıl önce Muğla'da tesadüfen ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını belirterek, "Ben de onun gibi dünyayı geziyorum. Elazığ'da yiğitliği, mertliği, misafirperverliği ve paylaşmayı öğrendik. Shogan'ın olayını duyar duymaz soluğu hastanede aldım. Hiç kimseyi sahipsiz bırakmadım, bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu. Memleketimde böyle bir olay yaşanması bütün ülke gibi beni de çok derinden üzdü. Kendim, milletim, halkım adına senden çok özür diliyorum. Şimdi Elazığ'dasın ve uzun bir süre Allah nasip ederse burada bizimle kalacaksın" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Bülent Serttaş
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