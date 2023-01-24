Bulgar sevgilisini dolandırdığı söylenen Mehmet Sait Müge Anlı'ya konuştu! 'Renginar benim çoraplarımı koklardı!'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu hafta Renginar Engin ve Mehmet Sait çiftinin itirafları damga vurdu. Mehmet Sait'in kendisine 'Senin ayakkabından su bile içerim' dediğini anlatan Bulgar kadın Renginar Engin, dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Mehmet Sait, iddialar karşısında suskunluğunu bozdu.

Renginar Engin, parasını kaptırdığını iddia ettiği Mehmet Sait'i yerden yere vurunca Müge Anlı araya girdi. Ünlü sunucu, ''İnsanların iki kişi arasında konuştukları 3. kişiye aktarılmaz. Aktaran şerefsizdir'' dedi.

Müge Anlı, Renginar Engin'e ''Sen bu adamla tanıştığında 50 yaşındaydın. Hayatın bitmiş, 30 yıllık kocanı bırakıp Türkiye'ye geliyorsun. Bulgaristan'da adam mı kalmadı?'' sözleriyle çıkıştı.

Müge Anlı, canlı yayında çorap koklayan Mehmet Sait'i görünce kendisini tutamadı ve gülmeye başladı.

'Renginar bana aşıktı, çoraplarımı koklardı' diyen Mehmet Sait, kimseyi dolandırmadığını ve iftiraya uğradığını anlattı. Sait, ''Ben senin hangi gün kafana silah dayadım, hangi gün çırılçıplak ettim de videoya çektim, akıllı ol bak'' ifadelerini kullandı. Küfür etmeye başlayan Mehmet Sait'i, ATV muhabiri susturdu.





