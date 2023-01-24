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Bulgar sevgilisini dolandırdığı söylenen Mehmet Sait Müge Anlı'ya konuştu! 'Renginar benim çoraplarımı koklardı!'

24.01.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medyadan tanıştığı Mehmet Sait tarafından dolandırıldığını söyleyen Bulgar kökenli Renginar Engin, çareyi Müge Anlı'da aradı. Birçok kirli iddia ile karşı karşıya kalan Mehmet Sait, programa bağlanarak ''Renginar benim çoraplarımı koklardı'' itirafıyla izleyenleri hayrete düşürdü.

Bulgar sevgilisini dolandırdığı söylenen Mehmet Sait Müge Anlı'ya konuştu! 'Renginar benim çoraplarımı koklardı!'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu hafta Renginar Engin ve Mehmet Sait çiftinin itirafları damga vurdu. Mehmet Sait'in kendisine 'Senin ayakkabından su bile içerim' dediğini anlatan Bulgar kadın Renginar Engin, dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Mehmet Sait, iddialar karşısında suskunluğunu bozdu.

Renginar Engin, parasını kaptırdığını iddia ettiği Mehmet Sait'i yerden yere vurunca Müge Anlı araya girdi. Ünlü sunucu, ''İnsanların iki kişi arasında konuştukları 3. kişiye aktarılmaz. Aktaran şerefsizdir'' dedi.

Müge Anlı, Renginar Engin'e ''Sen bu adamla tanıştığında 50 yaşındaydın. Hayatın bitmiş, 30 yıllık kocanı bırakıp Türkiye'ye geliyorsun. Bulgaristan'da adam mı kalmadı?'' sözleriyle çıkıştı.

Bulgar sevgilisini dolandıran Mehmet Sait Müge Anlı'ya konuştu! 'Renginar benim çoraplarımı koklardı' deyince...

Müge Anlı, canlı yayında çorap koklayan Mehmet Sait'i görünce kendisini tutamadı ve gülmeye başladı.

Bulgar sevgilisini dolandıran Mehmet Sait Müge Anlı'ya konuştu! 'Renginar benim çoraplarımı koklardı' deyince...

'Renginar bana aşıktı, çoraplarımı koklardı' diyen Mehmet Sait, kimseyi dolandırmadığını ve iftiraya uğradığını anlattı. Sait, ''Ben senin hangi gün kafana silah dayadım, hangi gün çırılçıplak ettim de videoya çektim, akıllı ol bak'' ifadelerini kullandı. Küfür etmeye başlayan Mehmet Sait'i, ATV muhabiri susturdu.

Bulgar sevgilisini dolandırdığı söylenen Mehmet Sait Müge Anlı'ya konuştu! 'Renginar benim çoraplarımı koklardı!'

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