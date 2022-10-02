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Bulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu! Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu partiden büyük başarı

02.10.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da, son 1,5 yılda 4. kez genel seçim için sandık başına giden halk, 22 siyasi parti ve 6 koalisyonun adayları arasında tercih yapıyor. Ülkeden gelen ilk sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un partisinin önde olduğu bildirildi. Öte yandan seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.

Bulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu! Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu partiden büyük başarı

Bulgaristan’da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi Bulgaristan’ın Avrupalı gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) seçimi ilk sırada bitirdi.

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Bulgaristan’da 240 üyeli 48. Parlamentonun oluşturulması için düzenlenen genel seçimde sandıklar kapandı.

Resmi sonuçların 3 gün sonra açıklanması beklenirken, anket yapan kuruluşların paralel sayımına dayalı gayriresmi sonuçlara göre, parlamentoya girmek üzere en az 7 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 barajını aştı.

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Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.

Seçime katılım oranı yüzde 35 dolayında kaldı.

Alpha Research kamuoyu araştırma şirketinin açıkladığı sandık çıkış anketlerine dayalı ilk sonuçlarına göre, Bulgaristan’ı 2021 yılına dek yaklaşık 12 yıl yöneten eski Başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu GERB partisi verilen oyların yüzde 25,5’ini alarak, seçimi birinci sırada bitirdi.

Son erken genel seçim sonrası bir koalisyon hükümetinin lideri olarak ülkeyi yarım yıl yöneten Değişime Devam (PP) partisi oyların yüzde 19,9’u ile 2. sırada yer aldı.

HÖH’ÜN BÜYÜK BAŞARISI

Ülkenin en disiplinli seçmene sahip, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarihsel bir yükseliş gösterip, oyların yüzde 14,4 ile ülkenin 3. büyük siyasi gücü oldu.

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Eski komünist partinin siyasi çizgisinde siyaset yürüten Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), yaşadığı iç entrikalar yüzünden oy kaybına uğrayıp, yüzde 10,2 ile yeni parlamentoda 4. sırada yer alıyor.

Popülist çizgide siyaset yürüten, sadık Rusya yanlısı Yeniden Doğuş partisi de bir önceki seçime göre oylarını artırarak, yüzde 10 ile parlamentonun büyük siyasi güçlerinden biri olacak.

Kent soylu sağcı taraftarların oylarını toplayan Demokratik Bulgaristan (DB) yüzde 7,9 oyla, parlamentonun 6. gücü olarak Parlamentoda PP’nin olabilecek en yakın ortağı olarak gösteriliyor.

Yıllardır basına yüzünü göstermeden siyaset yürüten popülist şovmen Slavi Trifonov’un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi de yüzde 4,2 oy alarak, şimdilik barajı aşmış gibi görünüyor.

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Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yakın çevresini temsil eden, Rusya yanlısı eski Savunma Bakanı Stefan Yanev’in kurduğu Bulgar Yükselişi (BV) partisi, yüzde 2,9 oyla parlamentoya giriş barajının altında görünüyor.

Siyasi gözlemciler, yeni parlamentodan zor da olsa ancak bir koalisyon hükümetinin çıkabileceğini öne sürüyor.

Bulgaristan vatandaşları son 1,5 yılda genel seçim için 4 kez sandık başına gitti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Bulgaristan
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