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Bulgaristan'dan NATO'nun askeri takviye kararına tepki! "İstemiyoruz"

21.12.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da yeni kurulan hükûmetin Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkesinin ilave NATO askeri personeli istemediğini bildirdi. Yanev açıklamasında, "Böyle bir karar NATO müttefiki olarak çıkarlarımıza ve ulusal menfaatlerimize uygun düşmez." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan NATO'nun askeri takviye kararına tepki! "İstemiyoruz"

Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, Facebook hesabındaki paylaşımında, NATO’nun doğu kanadındaki Rus askeri potansiyelinin artırılmasının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Yanev, şu sıralarda Bulgaristan ve Romanya’da ek askeri birliklerin konuşlandırılması dahil olmak üzere NATO çerçevesinde çeşitli yanıtların görüşüldüğünü aktardı.

"ULUSAL MENFAATLERİMİZE UYGUN DÜŞMEZ"

Bu konuda halen kesin kararların alınmadığına işaret eden Yanev şunları kaydetti:

"Kanaatime göre böyle bir yaklaşım bölgede arzu edilmeyen bir gerginlik getirebilir. Bizim topraklarımızda konuşlandırılabilecek ek askeri personel takviye kararını haklı gerekçelere dayandıracak bir durum söz konusu değil. Böyle bir karar NATO müttefiki olarak çıkarlarımıza ve ulusal menfaatlerimize uygun düşmez.”

13 ARALIK'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Bulgaristan’da 13 Aralık’ta göreve başlayan Başbakan Kiril Petkov’un hükûmetine savunma bakanı olarak katılan Stefan Yanev, o tarihe kadar ülkeyi yöneten geçici teknokratlar hükûmetinin başbakanı olmuştu. (AA)

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