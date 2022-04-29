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Bulgarlar, bayramlık alışverişi için yine Edirne'ye akın etti: Ne bulduysak aldık, bizim orası çok pahalı

29.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na günler kala Edirne yine komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşların akınına uğradı. Ulus Pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşarken, pazar esnafı, turistlerin de gelmesiyle birlikte satışlarda artış olduğunu dile getirdi. Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen komşu ülke vatandaşları, peynirinden, helvasına, hediyelik eşyadan, giyime, baklavadan, araçlarının benzinine kadar birçok ihtiyacını kentteki esnaflardan karşıladı.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında salgın nedeniyle tam kapanma süreci yaşanmış, herkes evlerine kapanmıştı. Bu Bayram ise sevdikleriyle bir arada olacak olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar alışveriş için çarşı ve pazarın yolunu tuttu.

ATM ÖNLERİNDE KUYRUK OLUŞTU

Normalleşme süreci ve yeni kararların açıklanması ile birlikte çarşı ve pazarda yoğunluk artarken, tatil öncesi banka ve postane önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen komşu ülke vatandaşları, peynirinden, helvasına, hediyelik eşyadan, giyime, baklavadan, araçlarının benzinine kadar birçok ihtiyacını kentteki esnaflardan karşıladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle turlarla Edirne'ye gelen turistler, soluğu sosyete pazarı olarak da bilinen Ulus Pazarı'nda aldı.

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''HER ŞEYİMİZİ EDİRNE'DEN ALIYORUZ''

Bayram alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Ahmet Aslan, "Yiyecek, içecek, giyim, her şeyimizi Edirne'den alıyoruz. minibüsle geldik. Doldurup eve döneceğiz. Ailemiz için bayram alışveriş yapmaya geldik. Bayram için peynir, zeytin ve diğer ihtiyaçlarımızı buradan alıyoruz. Her şey ucuz geliyor. Edirne'yi seviyoruz. Bayram şekeri, baklava da alacağız. Zaten 1 saatlik mesafede olduğu için sabah geliyoruz alışveriş yapıp akşam dönüyoruz" dedi.

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Bulgaristan'ın Razgrad şehrinden gelen Özkan Saban, "Bayram alışverişi için Edirne'ye geldik. Burası çok uygun. Parfüm, giyim, çocuklara bayram hediyeleri, baklava aldık. Baya yoğunluk var. Akın akın otobüslerle geliyorlar" dedi.

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''EDİRNE MÜKEMMEL BİR YER''

İstanbul'dan Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı'na alışverişe gelen Fatoş Güldem, "Pazarın çok meşhur olduğunu duyuyorduk. Geldik istediğimiz ürünleri bulduk. Alışverişlerimizi yaptık. Kardeşlerimle birlikte geldik. Kardeşimin birisi Alanya'dan geldi. Harika bir gün geçirdik. Edirne mükemmel bir yer herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZİM ORADA FİYATLAR ÇOK YÜKSEK''

Bulgaristan'ın Haskova kentinden gelen Ahmet Salı, "Edirne'yi çok seviyorum. Alışverişlerimi buradan yapıyorum. Her hafta geliyoruz. Tişört aldım, her şeyi alıyorum. Bayram için sınır da çok kalabalık. Sabah erkenden geldik. Sabah 07.00'de geldim. Bizim orada fiyatlar çok yüksek. Burada çok uygun olduğu için her zaman geliyoruz" dedi.

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Bulgaristan'dan alışverişe gelen Angen Angelova, "İhtiyaçlarımızı Edirne'den aldık. Sabah erken geldik otelde 1 gün kalıp döneceğiz" dedi.

''NE BULDUYSAK ALDIK''

Edirne'ye alışverişe geldiklerini belirten Nikola Angelova, gıdadan giyeme kadar her türlü ihtiyacını pazardan aldıklarını söyledi. Aldıklarını taşımakta zorluk çektiklerini söyleyen Angelova, kalabalık nedeniyle zorlansalar da ne bulduysalar aldıklarını ifade etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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