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'Bunlar çok pahalı' denildi! Yerine yenilerinin yapılması için 15 katlı gökdelen saniyeler içinde yıkıldı: 3 çocuk düğmeye bastı...

12.12.2024 10:17
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 10:17
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İngiltere'nin Newcastle bölgesindeki 15 katlı gökdelen Newcastle Belediye Meclisi'nin burayı yeni 'uygun fiyatlı evler' ile geliştirmeyi planlamasının ardından planlı bir şekilde yıkıldı. Şehrin Walker bölgesinde 1968'den beri silüetini belirleyen gökdelen 2008'den bu yana şehrin ilk patlayıcı yıkımıyla yerle bir oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Newcastle bölgesindeki 15 katlı gökdelen bölgeye 50'ye kadar uygun fiyatlı konut inşa edilmesi planlamasıyla yıkıldı. 43 metre yüksekliğindeki gökdelen 2018'den beri boştu ve son sakinler binanın evsizlerin yuvası haline gelmesinden şikayetçiydi. İnfilak butonuna basmasının ardından siren sesi duyuldu ve geri sayım başladı. Terk edilmiş bina sadece beş saniyede ortadan kayboldu.

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BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KAPLADI

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Gökdelenin yıkımında düğmeye basmak için yapılan yarışmada üç çocuk kazanmıştı ve çocukların patlatma düğmesine basması sonucu bina saniyeler içinde çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte çevreyi büyük bir toz bulutu kapladı. Yıkımın ardından geride kalan molozların birkaç içinde temizlenmesi ve bölgeye daha uygun fiyatlı mülklerin yapılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gökdelen
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