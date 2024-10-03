Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendisi 67, sevgilisi 18 yaşında! Sosyal medya bu çifti konuşuyor: "Acilen göz doktoruna gitmelisin"

Kendisi 67, sevgilisi 18 yaşında! Sosyal medya bu çifti konuşuyor: "Acilen göz doktoruna gitmelisin"

03.10.2024 09:31
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Mardinli Marilyn Monroe 'Sapık tacizci' deyip o anları paylaşınca... 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

Mardinli Marilyn Monroe 'Sapık tacizci' deyip o anları paylaşınca... 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

Manisa’da akılalmaz görüntü! Arkadan çarptı, işçi servisi havada uçtu

Manisa’da akılalmaz görüntü! Arkadan çarptı, işçi servisi havada uçtu

Davada tehdit ve küfürden sonra şimdi de saldırı! Mahkemede Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e saldırı girişimi

Davada tehdit ve küfürden sonra şimdi de saldırı! Mahkemede Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e saldırı girişimi

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 09:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kendisi 67 yaşında olan bir kadın 18 yaşındaki Pakistanlı sevgilisiyle çektiği videoyu paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

18 yaşındaki Pakistanlı Mohammed isimli bir kişi 67 yaşındaki Danimarkalı sevgilisiyle romantik anları yaşadı. O anları sosyal medyadan paylaşan ikili sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

1

Bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olmadığını dile getirirken diğerleri ise eleştiri oklarını yöneltti.

2

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "67 yaşına göre gayet iyi görünüyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Acilen göz doktoruna gitmelisin" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Başı ağrıdığı için ilaç içmek isteyen kadın kutudan öyle bir şey buldu ki...

Başı ağrıdığı için ilaç içmek isteyen kadın kutudan öyle bir şey buldu ki...

 Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

 Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

 3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

 Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

 Annesi tesadüfen kameradan gördü!

Annesi tesadüfen kameradan gördü!

Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına...

Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişki sorunları
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin cinayeti araştırılırken 2020'de kaybolan Miraç'la ilgili bilgiye ulaşıldı! 4 yıl sonra dosya yeniden raftan indirildi

Narin cinayeti araştırılırken 2020'de kaybolan Miraç'la ilgili bilgiye ulaşıldı! 4 yıl sonra dosya yeniden raftan indirildi

Trump etiketledi, kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor

Trump etiketledi, kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor

Kendisi 67, sevgilisi 18 yaşında! Olay yaratan çift...

Kendisi 67, sevgilisi 18 yaşında! Olay yaratan çift...

İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

İmamoğlu gündem olan fotoğrafla ilgili bu yorumu yaptı: "Saç ben, kulak ben, 10 defa baktım"

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! "21 yaşında üvey anneyim"

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! "21 yaşında üvey anneyim"

TikTok'ta gaz çıkarttığı videolarıyla para kazandı! "Kuru fasülyeye yatırım yap"

TikTok'ta gaz çıkarttığı videolarıyla para kazandı! "Kuru fasülyeye yatırım yap"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.