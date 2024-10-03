Kendisi 67, sevgilisi 18 yaşında! Sosyal medya bu çifti konuşuyor: "Acilen göz doktoruna gitmelisin"

18 yaşındaki Pakistanlı Mohammed isimli bir kişi 67 yaşındaki Danimarkalı sevgilisiyle romantik anları yaşadı. O anları sosyal medyadan paylaşan ikili sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olmadığını dile getirirken diğerleri ise eleştiri oklarını yöneltti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "67 yaşına göre gayet iyi görünüyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Acilen göz doktoruna gitmelisin" yorumunda bulundu.