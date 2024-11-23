Düğün davetlisinin 'uygunsuz' kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de vardı eleştiren de: Değeri dudak uçuklattı

MYNET|DIŞ HABERLER Düğün konuğunun transparan kıyafeti, insanların bir düğün davetlisi olarak ne giymesi gerektiği konusunda uzun süredir devam eden tartışmayı yeniden alevlendirdi. Beyaz giymek geleneksel olarak yasaktı ancak düğün görgü uzmanları gelinin dikkatini dağıtabilecek herhangi bir şey giymenin de kötü bir davranış olduğunu söylüyor. İç mimar Jade Yarbrough görgü kurallarını sosyal medya kullanıcılarına göre kıyafet seçimiyle yıktı.

Yarbrough mavi külot ve büstiyer takımından oluşan şeffaf mavi bir kıyafet tercih etti. 33 yaşındaki kadın düğün kombinini sivri uçlu siyah topuklu ayakkabılar ve mini bir çantayla tamamladı. Ancak onun bu seçimi sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gitmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle mükemmel" yorumunu ekledi. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kızım bu elbise harika" yorumunda bulundu.