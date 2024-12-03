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Araba sürerken bir anda bacağının üzerinde sarı bir yılan dolaşmaya başladı! "10-20 dakika içinde öldürebilirdi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 14:26
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Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir otoyolda seyir halinde olan bir sürücü aracının içinde korku dolu anlar yaşadı. Bacağından yukarı doğru bir yılanın tırmandığını gören sürücü otoyolun ortasında durmak zorunda kaldı. Yol kenarından diğer yolculara yaptığı yardım çağrısının sonunda polisler ve bir yılan uzmanı olay yerine geldi. Yılanın dünyanın en zehirli yılan türleri arasındaki Kaplan yılanı (Tiger Snake veya Notechis Scutatus) olduğu belirtildi.

Araba sürerken bir anda bacağının üzerinde sarı bir yılan dolaşmaya başladı! "10-20 dakika içinde öldürebilirdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash otoyolunda 80 km hızla giden bir kadın sürücü araba yalnız olmasına rağmen bacağında bir şeylerin hareket ettiğini hissetti. Kafasını eğip baktığında bacağında bir yılan olduğunu gördü ve hemen aracını durdurdu. Yoldan geçenlerden yardım isteyen kadının imdadına sonunda Victoria polisi koştu.

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Melbourne Yılan Kontrol Merkezi, dünyanın en zehirli sürüngenlerinden biri olan kaplan yılanı olduğu tespit edilen hayvanı kurtarmak için çağrıldı.Victoria polisinden yapılan açıklamada, "Şaşırtıcı bir şekilde, yılanı üzerinden uzaklaştırmayı başardı ve kenara çekip aracından güvenli bir yere atlayana kadar trafiğin içinden geçmeyi başardı" ifadeleri yer aldı.

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Yetkililer kadının "sarsıldığını" ve "şok halinde" olduğunu söyledi.Kadın sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık ekibi herhangi bir yaralanmanın olmadığını doğruladı.

ANİ KALP KRİZLERİNE NEDEN OLABİLİR

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Kaplan yılanı (Tiger Snake veya Notechis Scutatus), Avustralya'da yaygın olarak bulunan zehirli bir yılandır. Ancak kaplan yılanının zehri, sadece 3 miligram zehirle ısırılan kişiyi 10-20 dakika içinde öldürebilir. Kanın pıhtılaşmasını engeller ve ani kalp durmasına neden olabilir

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya yılan
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