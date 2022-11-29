Bunu hep yapıyor! Dövme modeli Amber Luke mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyundu

Vücut modifikasyonları sayesinde bambaşka bir kişiye dönüşen Amber Luke, mürekkeplerini her fırsat cesur bir şekilde takipçilerine gösteriyor. Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken Luke, geçtiğimiz yıllarda göz bebeklerini mavi mürekkeplerle kaplatarak geçici körlük yaşamıştı. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Luke, yatak odasının zeminine uzanarak tamamen çıplak bir pozunu paylaştı. Göğüslerini elleriyle kapatan Luke çırılçıplak bedenine sadece pembe çizmeler giymeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımına Luke, “Yıllar geçtikçe ölüme bir gün daha yaklaştık. Zaman geçiyor, acele edin” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Luke’un gönderisine adeta akın etti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplayan Luke’un gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “Tanrım, tam bir sanat eseri” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Vay canına” yorumunu ekledi.