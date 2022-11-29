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Bunu hep yapıyor! Dövme modeli Amber Luke mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyundu

29.11.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dövme modeli olarak ün salan Amber Luke, vücudunun %98’ini kaplayan mürekkeplerini göstermek için sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Dövmelerinin kendisine olan güveninin arttırdığını ifade eden Luke, mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyunduğu bir pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Bunu hep yapıyor! Dövme modeli Amber Luke mürekkeplerini göstermek için çırılçıplak soyundu

Vücut modifikasyonları sayesinde bambaşka bir kişiye dönüşen Amber Luke, mürekkeplerini her fırsat cesur bir şekilde takipçilerine gösteriyor. Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken Luke, geçtiğimiz yıllarda göz bebeklerini mavi mürekkeplerle kaplatarak geçici körlük yaşamıştı. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Luke, yatak odasının zeminine uzanarak tamamen çıplak bir pozunu paylaştı. Göğüslerini elleriyle kapatan Luke çırılçıplak bedenine sadece pembe çizmeler giymeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımına Luke, “Yıllar geçtikçe ölüme bir gün daha yaklaştık. Zaman geçiyor, acele edin” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları Luke’un gönderisine adeta akın etti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplayan Luke’un gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “Tanrım, tam bir sanat eseri” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Vay canına” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme fenomen Amber Luke

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