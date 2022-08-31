Bunu hep yapıyor! Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn transparan iç çamaşırı takımıyla havuzun içinden paylaştı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim Apollonia Llewellyn takipçilerinin nefesini kesen bir paylaşıma daha imza attı. Yaz aylarını tatil yaparak değerlendiren fenomen isim cesur bikini ve mayolu paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi başarmıştı. Binlerce beğeni ve yorum toplayan cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek adından söz ettiren Llewellyn bu kez de beyaz iç çamaşırı takımıyla havuzda verdiği bir pozunu yayınladı.

BİNLERCE BEĞENİYE ULAŞTI

Sosyal medyada ‘Barbi’ adıyla bilinen Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Havuzun merdivenlerinde poz verdiği görüntüsünü haç şeklindeki bir kolye ve hafif makyajıyla tamamlayan Llewelly’in gönderisi hayranlarından tam not aldı. Fenomen ismin paylaşımı 4 bin beğeniyi aştı.



