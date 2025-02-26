Bunu yapmak için kilometrelerce yol gitti... Mısır'da denizin altında çektiği görüntüler şaşkınlık yarattı

Geçen hafta ailesi ile birlikte tatil için Mısır'ı seçen Fatih Gargı, Kızıldeniz'de bulunan balıklara Alanya'dan yanında götürdüğü S pastasını verdi. Denizin içinde S şeklindeki pastayı balıklara veren Gargı'nın çektiği görüntüler ise kısa sürede gündem oldu. Çekilen videoda ise pastayı yem olarak gören yüzlerce balık kartpostallık görüntü oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA İLGİNİN ODAĞI OLDU

Çektiği videonun kısa sürede bu kadar rağbet görmesinden dolayı mutlu olduğunu aktaran Fatih Gargı, "Ben Fatih Kargı, Alanyalıyım. Geçen hafta eşim Yeliz Kargı ile beraber Ürdün, Petra, Mısır Piramitleri tatilimizde Kızıldeniz'de balık hayranı olarak balıklarla beraber birtakım videolar çektim. Bu da internette birçok tıklanmaya sebep olarak haber oldu. Çok mutluyum. Gittiğim tatillerde genellikle Alanya'mızın S pastasını ve çirdimini yolluk olarak yanımda götürürüm. Oraya gittiğimde balık tutkunu biri olarak balıklarının bizim S pastasına nasıl bir tepki vereceğini merak ettim. Bu sebepten dolayı böyle bir video çektim. Çok ilgi gördü; izleyenlere de, güzel yorum yapanlara da arayıp mesaj atanlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)