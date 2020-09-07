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Burada uyumak ister miydiniz?

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

İzlanda’dada iki farklı lokasyondaki dokuz adet küresiyle hizmet veren Buubble Hotel, konuklarına vahşi orman ve milyarlarca yıldız manzarasını izleyerek uyuma imkanı sunuyor.

Burada uyumak ister miydiniz?

Her bir köşesinde doğanın mucizelerinin gizlendiği İzlanda’da 2016 yılında kurulan Buubble Hotel, konuklarına unutulmaz bir İzlanda deneyimi yaşatıyor. Otellerde görmeye alışkın olduğumuz sıradan odalar yerinde bu otelin konukları şeffaf bir küre içinde uyuyor.

Bu kürelerin içindeyken yıldızları sayabilir, karın yumuşak bir şekilde yere düşüşünü görebilir ve ufukta oynayan parlak Kuzey Işıkları’nı seyredebilirsiniz.

Kürenin içindeki yaşama bir göz atalım;

Otelin iki farklı lokasyonda küre odaları bulunuyor
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Otelin kürelerinin bulunduğu iki lokasyon da eşit derecede güzel ve gizli. Rezervasyonunuzu tamamlayana dek, lokasyon bilgisini öğrenemiyorsunuz. Böylelikle küre odalar tamamıyla size özel hale gelmiş oluyor.

Küre odaların bir diğer ismi “Beş milyon yıldızlı otel”
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Küreler, ormanın ortasında bir çiftliğin içine kurulmuş.

Otelin toplamda iki kişilik dokuz küre odası bulunuyor
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Küçük ahşap bir platform üzerine yerleştirilmiş şişirilebilir plastik balon küre veya yüksek metal ayaklar üzerine oturtulmuş daha küçük ancak sert küre arasında seçim yapabilirsiniz.

Otele giriş yaptıktan sonra konuklar arabalarını park ederek kendilerine verilen numarayı alıyor ve ardından küçük bir kapıdan girerek kalacakları küreye ulaşıyor.

Tamamen size ait bir küre
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Her küre tamamen size özel ve diğer konuklardan izole edilmiş. Burada, bir başkası sizi kesinlikle göremez ve duyamaz.

Tamamen açık havada uyuyormuş gibi
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Kürelerin tasarımı oldukça basit. İçerde çift kişilik bir yatak, aydınlatma, ısıtıcı ve telefonunuz için bir priz bulunuyor.

Kışın kalmanız durumunda ekstra battaniye sağlanıyor
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Tamamen basit bir konaklama deneyimi yaşatan kabinlerde süper lüks donanım bulunmuyor. Yakınlarda bulunan paylaşımlı evde ise mutfak, banyo, yemek pişirme ve saklama olanakları mevcut.

İnternet erişimi yok
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Oldukça rahat olan yatağa uzanın ve güneşin batmasıyla ortaya çıkan sihre kendinize bırakarak kendinizi yıldızlı gecenin kollarına bırakın.

Kışın masallardaki gibi karla kaplı bir ormanda uyumak
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Tepenizdeki berrak gökyüzü size Kuzey Işıkları’nı gösterebilir.

Yazın görülmeye değer gece yarısı güneşi
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Güneşle aydınlanan gecenize kuş cıvıltıları eşlik etsin.

Muhteşem bir İzlanda deneyimi için rehberli turlar
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Otelin düzenlediği rehberli turlarla Altın Çember’den, meşhur Gullfoss Şelalesi’ne ve Thingvellir Ulusal Park’a dek, İzlanda’nın büyülü doğasını görebilirsiniz.

Kürelerin gecelik ücreti yaklaşık 1.300 TL, hem kalıp hem tura katılmak isterseniz bu fiyat 3.200 TL
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Bu deneyimi yıllar boyunca unutamayabilirsiniz. Büyülü coğrafya İzlanda’da bir kürede kalmaktan daha iyi ne olabilir?


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