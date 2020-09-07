Burada uyumak ister miydiniz?

Küçük ahşap bir platform üzerine yerleştirilmiş şişirilebilir plastik balon küre veya yüksek metal ayaklar üzerine oturtulmuş daha küçük ancak sert küre arasında seçim yapabilirsiniz.

Otelin toplamda iki kişilik dokuz küre odası bulunuyor

Küre odaların bir diğer ismi “Beş milyon yıldızlı otel”

Otelin kürelerinin bulunduğu iki lokasyon da eşit derecede güzel ve gizli. Rezervasyonunuzu tamamlayana dek, lokasyon bilgisini öğrenemiyorsunuz. Böylelikle küre odalar tamamıyla size özel hale gelmiş oluyor.

Bu kürelerin içindeyken yıldızları sayabilir, karın yumuşak bir şekilde yere düşüşünü görebilir ve ufukta oynayan parlak Kuzey Işıkları’nı seyredebilirsiniz.

Her bir köşesinde doğanın mucizelerinin gizlendiği İzlanda’da 2016 yılında kurulan Buubble Hotel, konuklarına unutulmaz bir İzlanda deneyimi yaşatıyor. Otellerde görmeye alışkın olduğumuz sıradan odalar yerinde bu otelin konukları şeffaf bir küre içinde uyuyor.

Otele giriş yaptıktan sonra konuklar arabalarını park ederek kendilerine verilen numarayı alıyor ve ardından küçük bir kapıdan girerek kalacakları küreye ulaşıyor.

Tamamen size ait bir küre



Her küre tamamen size özel ve diğer konuklardan izole edilmiş. Burada, bir başkası sizi kesinlikle göremez ve duyamaz.

Tamamen açık havada uyuyormuş gibi



Kürelerin tasarımı oldukça basit. İçerde çift kişilik bir yatak, aydınlatma, ısıtıcı ve telefonunuz için bir priz bulunuyor.

Kışın kalmanız durumunda ekstra battaniye sağlanıyor



Tamamen basit bir konaklama deneyimi yaşatan kabinlerde süper lüks donanım bulunmuyor. Yakınlarda bulunan paylaşımlı evde ise mutfak, banyo, yemek pişirme ve saklama olanakları mevcut.

İnternet erişimi yok



Oldukça rahat olan yatağa uzanın ve güneşin batmasıyla ortaya çıkan sihre kendinize bırakarak kendinizi yıldızlı gecenin kollarına bırakın.

Kışın masallardaki gibi karla kaplı bir ormanda uyumak



Tepenizdeki berrak gökyüzü size Kuzey Işıkları’nı gösterebilir.

Yazın görülmeye değer gece yarısı güneşi

