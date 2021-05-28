Burak Altay yakın dostu Arda Öziri'yi unutmadı! 'Hayat durmuyor'

'Ruhsar', 'Asmalı Konak', 'Kampüsistan' ve 'Diriliş Ertuğrul' gibi pek çok dizide rol alan Arda Öziri, 27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Öziri'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan ve Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerle de sınıf arkadaşı olan Öziri, vefatının üçüncü yılında unutulmadı.

"O GÜN KEŞKE TELEFONUM ÇALMASAYDI"

Öziri'nin yakın dostu ve meslektaşı Burak Altay, duygusal bir mesaj yayınladı. Altay, paylaştığı fotoğrafa, "Kardeşim 3 yıl önce bu sabah telefonum çalmasaydı keşke... Oturup kalmıştım öyle boş gelmişti her şey, ‘keşkeler’ ile geçip gidiyor hayat. Birileri gidiyor, biriler geliyor, hayat durmuyor. Mayıslar tatsız o günden beri. Hatıralarla dolduruyoruz günleri. Bir türlü yutamadığımız bir yumru oldun boğazımızda...

Seni hep sevmeye, hep hatırlamaya, geçmişe gülümseyip yola devam etmeye çalışıyoruz. Çok özledim kardeşim. Bu arada Büyük Altay Şampiyon oldu, Belkıs Teyze iyi; Arya büyüdü, Bilkent’i kazandı bu sene. Kedi aldım bir tane eve..." notunu düştü.

