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Burak Deniz'den estetik itirafı! Cevabı olay oldu

17.10.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Burak Deniz'den estetik itirafı! Cevabı olay oldu

İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Burak Deniz estetik ile ilgili sorulara yanıt verdi, çok özel itiraflarda bulundu.

İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan ve YouTube’un en sevilen Late Night programlarından bir tanesi olarak geçen İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü oyuncu Burak Deniz çok özel itiraflarda bulundu. İbrahim Selim’in sorduğu tüm sorulara içtenlikle cevap veren Burak Deniz estetik ile ilgili çok sayıda hayranı tarafından merak edilen bir konuya da açıklık getirdi.

Burak Deniz'den estetik itirafı! Cevabı olay oldu

BURAK DENİZ’DEN ESTETİK İTİRAFI

İbrahim Selim’in “Estetiğin var mı?” sorusuna samimi bir itiraf ile cevap veren ünlü isim, hayranlarının merakını gidermiş oldu. Soruya “estetiğim yok, şükür ki ihtiyacım olmadı diyelim” şeklinde yanıt veren başarılı oyuncu, ihtiyacın olsaydı yaptırır mıydın sorusuna karşılık bir itirafta bulundu. İhtiyacı olsaydı yaptırabileceğini söyleyen Burak Deniz bunun herkesin kendi hayatı olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncunun bazı hayranları tarafından Burak Deniz burnu estetik mi sorusunun yanıtı da merak ediliyordu. Böylece ünlü oyuncu estetik konusundaki soru işaretlerini gidermiş oldu. Aynı zamanda Deniz, herkesin birbirine benzediği burunlardan da çok hoşlanmadığını belirtti. Kendi burun delikleriyle alakalı olarak ise burun deliklerinin büyük olduğunu, ancak bununla ilgili yapacak bir şeyin olmadığını söyledi. Kirpikleriyle ilgili övgülere karşılık da Deniz, oynadığı bazı rollerde kirpiklerinin ön plana çıkmasının bazen garip olduğunu söyledi.

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