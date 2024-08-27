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  4. Burak Deniz ile partnerliği çok konuşulmuştu! Su Burcu Yazgı Coşkun iddialı tarzıyla dikkat çekti! Bakan bir daha baktı

Burak Deniz ile partnerliği çok konuşulmuştu! Su Burcu Yazgı Coşkun iddialı tarzıyla dikkat çekti! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 09:37
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Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde Burak Deniz ile başrolünü paylaşacağı "Bir Gece Masalı" dizisiyle gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla şaşırttı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un iddialı tarzına beğeni yağdı.

MYNET-Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde yeni projesiyle gündemde.

Burak Deniz ile başrolü paylaşacak olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un bu partnerliği çok konuşuldu. İkili arasındaki yaş farkı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

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İDDİALI TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Leopar desenli mini bir ceket ve siyah mini bir elbise giyen ünlü isim kombinini gold küpeleri ile tamamladı.

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YORUM YAĞDI

Coşkun'un peş peşe paylaştığı karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'bayıldım', 'harika görünüyorsun', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
su burcu yazgı coşkun
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