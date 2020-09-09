Burak Deniz'in Paris Hilton sessizliği

Burak Deniz geçtiğimiz aylarda alkollü kaza yapmış ve ehliyetine el konulmuştu. Oyuncu şoförlü aracıyla Bebek sahilinde görüntülendi.

KONUŞMAKTAN ÇEKİNDİ

Araçtan inerken objektiflere takılan Burak Deniz, şoförüne ben seni arayacağım diyerek arkadaşıyla buluşmak için mekana geçti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton'un radarına takılan Burak Deniz, muhabirlerin Paris Hilton sizi öfkeli ve çekici bulmuş sözlerine gülerek, “Kolay gelsin. İyi çalışmalar” demekle yetindi. Paris Hilton, Instagram'da gördüğü Burak Deniz'in fotoğraflarını Türk arkadaşı Çetin Tazeler’e gönderip “Öfkeli görünüyor ama çok çekici. Ünlü biri mi?” diye sorduğu iddia edilmişti.





