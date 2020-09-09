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Burak Deniz'in Paris Hilton sessizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda direksiyona alkollü geçerek kaza yapmıştı. Ehliyetine el konulan Deniz, önceki gün şoförüyle birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Burak Deniz'in Paris Hilton sessizliği

Burak Deniz geçtiğimiz aylarda alkollü kaza yapmış ve ehliyetine el konulmuştu. Oyuncu şoförlü aracıyla Bebek sahilinde görüntülendi.

KONUŞMAKTAN ÇEKİNDİ

Araçtan inerken objektiflere takılan Burak Deniz, şoförüne ben seni arayacağım diyerek arkadaşıyla buluşmak için mekana geçti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton'un radarına takılan Burak Deniz, muhabirlerin Paris Hilton sizi öfkeli ve çekici bulmuş sözlerine gülerek, “Kolay gelsin. İyi çalışmalar” demekle yetindi. Paris Hilton, Instagram'da gördüğü Burak Deniz'in fotoğraflarını Türk arkadaşı Çetin Tazeler’e gönderip “Öfkeli görünüyor ama çok çekici. Ünlü biri mi?” diye sorduğu iddia edilmişti.

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