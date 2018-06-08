Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Oyunculuğun yanı sıra yapımcı kimliğiyle de dikkati çeken Burak Özçivit, bu sezon peş peşe iki sinema filmini seyirciyle buluşturmuştu. Yakışıklı oyuncu, önce 8 haftada sadece 573 bin 605 biletlik gişe elde eden 'Kardeşim Benim 2' filmiyle, daha sonra ise yapım ortağı olduğu dev bütçeli 'Can Feda' filmiyle gişede büyük şok yaşadı.

ZARARI 7,5 MİLYON TL

Yıldız ismin Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı 'Can Feda' filmi, 6 hafta kalabildiği vizyon yolculuğu boyunca sadece 292 bin 437 bin seyirciye ulaşabilmişti. Medyatava'nın haberine göre; yıllardır bir şampuan markasının yüzü olan, rol aldığı dizi ve filmlerden büyük gelir elde eden Burak Özçivit'in, son iki filmden toplam zararı 7,5 milyon TL oldu.

KENDİNİ YEMEĞE VERDİ

Geçtiğimiz haftalarda bir davet üzerine Slovenya'ya giden Burak Özçivit, uzattığı saç ve sakalı kadar göbekli haliyle de şaşırtmıştı. Özçivit'in, yaşadığı maddi kayıplara üzüldüğü için kendisini yemek yemeğe verdiği, bu nedenle göbek yaptığı konuşuluyor.

80 BÖLÜMLÜK DİZİ ANLAŞMASI NETLEŞMEDİ

Öte yandan Star TV ile 80 bölümlük dizi anlaşması olan ünlü oyuncunun henüz yeni projesi netleşmedi. Uygun proje bulunamadığı için bir sezon bekleyen Özçivit'in sözleşmesinin ocak ayına kadar devam edeceği konuşuluyor. Kanalın yüzü olmak için 300 bin dolar para alan ve kaşesi en yüksek isimler arasında yer alan Özçivit'in, yeni yayın döneminde dizi bütçeleri düşeceği için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

