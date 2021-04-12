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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den Karan paylaşımı! 'Ah kalbim…'

12.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen minik oğulları Karan ile yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü çiftin paylaşımlarına beğeni yağdı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den Karan paylaşımı! 'Ah kalbim…'

2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit'in, 2019 yılında ilk çocuğu Karan dünyaya geldi.

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Sosyal medya hesabından oğlu Karan ile paylaşım yapmayan Özçivit, bu kuralını önceki gün bozdu. Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan'la paylaşım yaptı.

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Burak Özçivit’in aracında babasıyla birlikte direksiyon başına geçen 1 yaşındaki Karan, arabaya olan tutkusu ve sevimli halleriyle dikkat çekti. Babası Burak Özçivit gibi araba merakı dikkatlerden kaçmayan Karan'ın büyüdüğü de gözlerden kaçmadı.

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Yakışıklı oyuncunun paylaşımlarına; eşi Fahriye Evcen'in "En sevdiğim ikili" yorumunda bulunması ise beğeni topladı.
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Öte yandan Instagram hesabında 11 milyon 500 bin takipçiye sahip Fahriye Evcen Instagram hesabından oğlu Karan'ın eşi Burak Özçivit'in kucağında araba içinde şoför koltuğunda otururken yer aldığı karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
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34 yaşındaki ekranların sevilen yüzünün "Ah... Kalbim" notuyla paylaştığı Karan'lı fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Burak Özçivit Fahriye Evcen
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