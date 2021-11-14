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Burak Serdar Şanal, sosyal medyadan aşka geldi: Ben seversem ruhumla severim!

14.11.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burak Serdar Şanal ile meslektaşı Özgü Kaya çifti, iki yıldır mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren çiftten Burak Serdar Şanal, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Burak Serdar Şanal, sosyal medyadan aşka geldi: Ben seversem ruhumla severim!

Kimse Bilmez dizisinin setinde başlayan Burak Serdar Şanal ile Özgü Kaya’nın ilişkisi dolu dizgin sürüyor. 33 yaşındaki oyuncu ile 25 yaşındaki sevgilisi her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyor. Instagram hesabından zaman zaman Kaya ile aşk pozlarını yayınlayan Şanal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle arabanın içinde çekilen bu karesini, "Ben seversem ne kalbimle, ne de aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur... Ben seversem ruhumla severim. O ne durur ne de unutur." sözleriyle yayınladı.

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Burak Serdar Şanal'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına, meslektaşı Tolgahan Sayışman da nazar boncuğu emojisi koydu.

SETTE BAŞLAYAN AŞK

Özgü Kaya-Burak Serdar Şanal çiftinin aşkları, 2019 yılında 'Kimse Bilmez' adlı dizinin setinde başlamıştı.

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