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Burak Sergen sosyal medyadan seslendi: İyi ki varsınız

27.05.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Burak Sergen, 46 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti. Instagram'dan bir mesaj yayınlayan 60 yaşındaki Sergen, "Hepinize ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız. Dua ve enerjinizi eksik etmeyin" dedi.

Burak Sergen sosyal medyadan seslendi: İyi ki varsınız

Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alınmasının ardından da geçtiğimiz haftalarda entübe edilmişti.

46 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve taburcu edilen Sergen, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Ekran Alıntısı

"DUA VE ENERJİNİZİ EKSİK ETMEYİN"

Oyuncu, yaptığı açıklamada, "Dostlarım, sevenlerim, menajerim, tanıdığım tanımadığım herkes dualarınızı esirgemediniz, hep güzel enerjiler gönderdiğiniz için size minnet borçluyum... Hep birlikte sağlıklı ve güzel günlere... Eksik olmayın.

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Ve hep yanımda olan, ben uyurken nişanlıma, oğluma, aileme desteğini esirgemeyen dostlarıma isimleri tek tek yazamadığım için affınıza sığınıyorum. Teşekkürlerim, minnetim çok fazla... İyi ki varsınız. Dua ve enerjinizi eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Sergen
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