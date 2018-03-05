MAGAZİN

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, Cihangir’e taşındı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 15:57 | Son Güncelleme

Yeni dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan İlker Kaleli, yollarda vakit kaybetmemek için sevgilisiyle birlikte dizinin çekildiği Cihangir'e taşındı.

Üç yıldır birlikte olan Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli, Cihangir’e taşındı.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli Cihangir’e taşındı!

1 / 3

1Yeni dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan İlker Kaleli, yollarda vakit kaybetmemek için sevgilisiyle birlikte dizinin çekildiği Cihangir'e taşındı.

1Yeni dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan İlker Kaleli, yollarda vakit kaybetmemek için sevgilisiyle birlikte dizinin çekildiği Cihangir'e taşındı.
Üç yıldır birlikte olan Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli, Cihangir’e taşındı.
2 / 3

Kaleli’nin yeni başlayacak ‘Dip’ dizisinin setinin bu bölgede olmasından dolayı evlerini değiştiren çift, setten kalan her anı beraber geçiriyor.

Kaleli’nin yeni başlayacak ‘Dip’ dizisinin setinin bu bölgede olmasından dolayı evlerini değiştiren çift, setten kalan her anı beraber geçiriyor.
3 / 3

Yollarda vakit kaybetmek istemeyen ikili, dizi bitene kadar Cihangir’de yaşayacak.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu İlker Kaleli

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
şuan çok güzel diziler var ama birbirlerini yiyorlar maalesef tv kanallarını seçemiyorlar seçseler günleri beceremiyorlar bunlarıda göreceğiz ne iş yaparlar ama tavsiyem tatil zamanı piyasaya çıkmaları bu gün kurtlar vadisi yayına girse çok dizini aşını yer yani bu eşkıya dünyayada dahil günlerin çok önemi var
seyretdiğim bir kaç güzel dizi vardı çukur denilen dizi başladı o daha çok hoşuma gitdi çukuru seyrediyorum diğer dizi son buldu seyretmiyorum
Diğer Haberler
Sosyetik Ev Kadınları bitti mi? Yeni bölümler neden yayınlanmıyor?

Sosyetik Ev Kadınları bitti mi? Yeni bölümler neden yayınlanmıyor?

Çağla Şıkel: 'Üçüncü çocuğu istiyorum'

Çağla Şıkel: 'Üçüncü çocuğu istiyorum'

Nihat Hatipoğlu kreşte yaşanan şiddet olayına çok kızdı 'Cehennem zebanisi'

Nihat Hatipoğlu kreşte yaşanan şiddet olayına çok kızdı 'Cehennem zebanisi'

Murat Yıldırım: 'İmane bana verilmiş en güzel hediye'

Murat Yıldırım: 'İmane bana verilmiş en güzel hediye'

Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi

Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi

'Bizden önceki karılar yediler birbirlerini' demişti... Ortalık karıştı

'Bizden önceki karılar yediler birbirlerini' demişti... Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.