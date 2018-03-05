Üç yıldır birlikte olan Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli, Cihangir’e taşındı.
Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli Cihangir’e taşındı!
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1Yeni dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan İlker Kaleli, yollarda vakit kaybetmemek için sevgilisiyle birlikte dizinin çekildiği Cihangir'e taşındı.
Üç yıldır birlikte olan Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli, Cihangir’e taşındı.
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Kaleli’nin yeni başlayacak ‘Dip’ dizisinin setinin bu bölgede olmasından dolayı evlerini değiştiren çift, setten kalan her anı beraber geçiriyor.
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Yollarda vakit kaybetmek istemeyen ikili, dizi bitene kadar Cihangir’de yaşayacak.
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