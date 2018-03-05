Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, Cihangir’e taşındı!

Üç yıldır birlikte olan Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli, Cihangir’e taşındı.

Üç yıldır birlikte olan Burçin Terzioğlu-İlker Kaleli, Cihangir’e taşındı.

1 / 3 1Yeni dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan İlker Kaleli, yollarda vakit kaybetmemek için sevgilisiyle birlikte dizinin çekildiği Cihangir'e taşındı.