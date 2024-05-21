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Beşar Esad'ın eşi Esma Esad sosyal medyada gündem oldu! Meme kanserini yenmişti, 5 yıl sonra lösemiye yakalandı

21.05.2024 15:07
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu, söz konusu haber sosyal medyada gündem oldu. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Esad'ın özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı belirtildi. Esad'ın 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiği açıklanmıştı.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad sosyal medyada gündem oldu! Meme kanserini yenmişti, 5 yıl sonra lösemiye yakalandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, lösemiye yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen 48 yaşındaki Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtildi.

Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarıldı.

MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

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Kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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