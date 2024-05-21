Uçaklarda yeni dönem: Arama kurallarını kabul etmeyen yolcular binemeyecek! Bagajlar, eşya ve kargolar için de geçerli

Havalimanlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Artık havalimanı girişlerinde tüm yolcular ve eşya, bagaj, kargolar cihazla veya elle aranacak. Aranmayı kabul etmeyen yolcular da uçağa kabul edilmeyecek.

YASA TEKLİFİ MECLİSTE

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının muhtelif konularına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını kaydetti.

GEREK CİHAZLA GEREK ELLE ARAMA

Uraloğlu, taslağa göre, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle havalimanı girişinde tüm yolcuların cihazla aranacağını vurgulayarak, "Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu, uçağa kabul edilmeyecek.

BAGAJLAR DA ARANACAK

Yine yapılan düzenlemeyle havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





