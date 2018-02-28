Burcu Biricik 8. Gün için uçtu!

Merakla beklenen yapımın Antalya'da gerçekleşen çekimlerinde Burcu Biricik parasailing ile yüzlerce metre yüksekte uçtu. Yükseklik korkusuna rağmen uzun süre gökyüzünde kalan güzel oyuncu, çekimin sonlarına doğru korkusunu yenmeyi başararak keyifli zaman geçirdi.

Rolünü tamamlandıktan sonra bu kez gökyüzünün keyfini çıkarmak için rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile bir kez daha havalanan Biricik'in yakın arkadaşları da çekimi kaçırmamak için Beldibi'ne ziyarete geldi.

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