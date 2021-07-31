Burcu Biricik yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın

Manavgat yangını ile başlayan Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim gibi Güney Ege kıyılarını saran orman yangınları Akdeniz'de de pek çok kritik noktadaki orman ve ilçelerde ciddi zararlar meydana geldi. Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, yanan ormanları yeniden ağaçlandırmak için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı. Ünlü isimler de konser ve gösterilerinden kazanacağı gelirleri derneğe bağışladı.

BURCU BİRİCİK YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Tema Vakfı'nın başlattığı fidan kampanyası sosyal medyada gündem olurken binlerce fidan parası toplandı. Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik ise derneklere bağış yapmanın yanı sıra evlerinden olan vatandaşlara kalacak yer ayarlanması için yardım toplanması gerektiğini söyledi.

"YARDIMLAR FİDANA DEĞİL EVLERİNDEN OLAN İNSANLARA YAPILSIN"

Instagram hesabından "Bakın arkadaşlar Tema da dahil olmak üzere herhangi bir fidan bağışı kampanyası gerçekten anlamsız... Lütfen enerjinizi bunları paylaşmaya değil, bölgede yanan evlerin sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya harcayın.Ormanlar yeniden fidan dikerek korunamaz. O alanın kendini onarmasını bekleyeceğiz" diyen kişinin paylaşımını kendi hesabından paylaşan Biricik "Herkesin artık cebinden çıkabilecek son 3-5 liralık yardım fidana değil de yangın sonrası evlerinden olan insanların ihtiyaçları için mi kullanılsa acaba" dedi.

