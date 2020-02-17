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Burcu Esmersoy'a Demet Akalın'dan destek: Sen çok özel bir kadınsın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü açıklamıştı. O açıklamalardan sonra Esmersoy'a arasının bozulduğu Demet Akalın'dan destek mesajı geldi.

Burcu Esmersoy'a Demet Akalın'dan destek: Sen çok özel bir kadınsın!

Burcu Esmersoy yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Esmersoy çocukken babasından şiddet gördüğünü açıklamıştı. Bu açıklamalardan sonra Demet Akalın, daha önce "Instagram'dan takibi bırakma" polemiği yaşadığı Burcu Esmersoy'a destek paylaşımı yaptı.

Burcu Esmersoy'dan itiraf: Babam tuvalette hortumla dövdüBurcu Esmersoy'dan itiraf: Babam tuvalette hortumla dövdü

Akalın, çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy'a "Sen çok özel bir kadınsın. Çok iyi anne olacaksın. Hem anne hem baba bile olabilirsin. Hep güçlü kal" notunu yazdı.

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Burcu Esmersoy, Akalın’ı Instagram’da takip etmeyi bırakınca ünlü şarkıcı, “Gündem olmak için beni kullanmayın. Çünkü ben cevap verince manşet oluyor. Kendi hayatınıza bakın anam hadi” diye açıklama yapmıştı.

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