Burcu Esmersoy'a Demet Akalın'dan destek: Sen çok özel bir kadınsın!

Burcu Esmersoy yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Esmersoy çocukken babasından şiddet gördüğünü açıklamıştı. Bu açıklamalardan sonra Demet Akalın, daha önce "Instagram'dan takibi bırakma" polemiği yaşadığı Burcu Esmersoy'a destek paylaşımı yaptı.

Akalın, çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy'a "Sen çok özel bir kadınsın. Çok iyi anne olacaksın. Hem anne hem baba bile olabilirsin. Hep güçlü kal" notunu yazdı.

Burcu Esmersoy, Akalın’ı Instagram’da takip etmeyi bırakınca ünlü şarkıcı, “Gündem olmak için beni kullanmayın. Çünkü ben cevap verince manşet oluyor. Kendi hayatınıza bakın anam hadi” diye açıklama yapmıştı.