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  4. Burcu Esmersoy'dan şaşırtan hamle! Eski eşinin Berrak Tüzünataç ile fotoğrafını beğendi

Burcu Esmersoy'dan şaşırtan hamle! Eski eşinin Berrak Tüzünataç ile fotoğrafını beğendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın sevgilisi Berrak Tüzünataç ile yer aldığı fotoğrafını beğendi.

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Şaşırtan hamle! Eski eşinin fotoğrafını beğendi

Suyabatmaz, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı.
Fransa’nın, dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’a tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı bu kareyi beğendi. Bazıları Burcu Esmersoy'u eleştirirken, bazıları da bu durumu “Demek ki, artık tamamen silmiş ve hiç umursamıyor” diye yorumladı.
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz, berrak tüzünataç,

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