Burcu Esmersoy'dan şaşırtan hamle! Eski eşinin Berrak Tüzünataç ile fotoğrafını beğendi

Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı bu kareyi beğendi. Bazıları Burcu Esmersoy'u eleştirirken, bazıları da bu durumu “Demek ki, artık tamamen silmiş ve hiç umursamıyor” diye yorumladı.