Burcu Esmersoy'dan şaşırtan hamle! Eski eşinin Berrak Tüzünataç ile fotoğrafını beğendi

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.
Şaşırtan hamle! Eski eşinin fotoğrafını beğendi
Suyabatmaz, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı.
Fransa’nın, dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’a tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı bu kareyi beğendi.
Bazıları Burcu Esmersoy'u eleştirirken, bazıları da bu durumu “Demek ki, artık tamamen silmiş ve hiç umursamıyor” diye yorumladı.
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