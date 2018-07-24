MAGAZİN

Burcu Esmersoy hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Hamile olduğunu iddia ediliyordu! Burcu Esmersoy, sessizliğini bozdu!

Burcu Esmersoy hamile mi?

Yaz başında iş insanı Berk Suyabatmaz ile New York'da evlenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Adana'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Esmersoy, son günlerde hamile olduğuna dair çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı.

Mayıs ayında Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’un son günlerde hamile olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Çıkan bu iddialar sonrası bir açıklama yapan Esmersoy: “Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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