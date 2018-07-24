Burcu Esmersoy hamile mi?

Yaz başında iş insanı Berk Suyabatmaz ile New York'da evlenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Adana'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Esmersoy, son günlerde hamile olduğuna dair çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı.

Mayıs ayında Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’un son günlerde hamile olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Çıkan bu iddialar sonrası bir açıklama yapan Esmersoy: “Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

