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Burcu Kıratlı bikinili havuz pozlarıyla kasıp kavurdu! "Peri kızı gibisin"

09.08.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 33 yaşındaki güzel oyuncu son olarak gece bikinisiyle havuza girdi. Muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Burcu Kıratlı'nın bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Burcu Kıratlı bikinili havuz pozlarıyla kasıp kavurdu! "Peri kızı gibisin"

Son olarak Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı Mavi karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken başarılı oyuncu, son olarak bikinili havuz pozlarıyla gündeme geldi.

GECE BİKİNİSİYLE HAVUZ POZLARI VERDİ!

33 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Instagram hesabından sık sık özel haytıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Yeni Proje (10)

Son olarak gece havuza giren ve bikisiniyle pozlarını sergileyen güzel oyuncu, muhteşem fiziğiyle kasıp kavurdu.

Yeni Proje (11)

Kıratlı'nın fit vücudu dikkat çekerken, takipçileri pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı.

Yeni Proje (12)

Takipçilerinden bazıları Kıratlı'nın pozlarına, "Peri kızı gibisin" ve "Fizik kraliçesi" şeklinde yorumlarda bulundu.

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İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı Instagram
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