Burcu Kıratlı bikinili havuz pozlarıyla kasıp kavurdu! "Peri kızı gibisin"

Son olarak Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı Mavi karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken başarılı oyuncu, son olarak bikinili havuz pozlarıyla gündeme geldi.

GECE BİKİNİSİYLE HAVUZ POZLARI VERDİ!

33 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Instagram hesabından sık sık özel haytıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Son olarak gece havuza giren ve bikisiniyle pozlarını sergileyen güzel oyuncu, muhteşem fiziğiyle kasıp kavurdu.

Kıratlı'nın fit vücudu dikkat çekerken, takipçileri pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçilerinden bazıları Kıratlı'nın pozlarına, "Peri kızı gibisin" ve "Fizik kraliçesi" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (09.08.2022)

Under Armour'da kaçırılmayacak fırsatlar

Mavi'de seçili ürünlerde %30 indirim

Mango kadın ve erkek giyim ürünler

Tommy Hilfiger erkek giyim ürünleri

Calvin Klein kadın giyim ürünleri

Kahve makineleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

