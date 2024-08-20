Burcu Özberk arkadaşı Beril Pozam'ı en özel gününde yalnız bırakmadı! Siyahlar içinde çok beğenildi

MYNET-Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi.

Ünlü çifti bu özel günlerinde yakın arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı.

Beril Pozam'ın daha önce Afili Aşk dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Burcu Özberk de geceye gelenler arasındaydı.

TAM NOT ALDI

Özberk, düğüne siyah derin göğüs dekolteli ve askılı elbisesi ile katıldı. Kombinini siyah ayakkabıları ile tamamlayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Saçlarını topuz yapan Burcu Özberk'e sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzel', 'her halin çok iyi', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.