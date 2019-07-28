MAGAZİN

Burhan Kuzu'dan Seray Sever'e destek geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Sunucusu olduğu TV programında, "Fasulye pahalıysa yemeyin, daha ucuz bir şey yiyin" sözleriyle tepki çeken Seray Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı.

Burhan Kuzu'dan Seray Sever'e destek geldi

Gel Yazın Konuşalım programında oyuncu ve sunucu Seray Sever geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sever "Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin!" demişti.

Tepki çeken bu açıklamanın ardından Seray Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı.

Seray Sever'den tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksinSeray Sever'den tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksin

Kuzu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Değerli sanatçı Seray Sever'e linç kampanyası başlatıldı. Bir sanatçının ifade özgürlüğü yok mu? Hoşunuza giden şeyler söyleyince kahraman olacak, hoşunuza gitmeyen şeyler söylediğinde ise hakaret edeceksiniz. Böyle demokratlık ve bağnazlık olur mu? Çok yazık; tam bir yobazlık!!!" dedi.

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