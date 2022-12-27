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Bursa Bülbülü filmi merakla beklenen Ata Demirer'in 'Koreli yönetmen' taklidi olay oldu

27.12.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni filmi Bursa Bülbülü ise Ocak ayında seyirci karşısına çıkacak olan Ata Demirer'in son videosu izleyenleri güldürdü. Demirer çektiği videoyla, Koreli bir yönetmenin Kapalıçarşı’da dolaşırken ki hallerini mizahi bir şekilde taklit etti. 

Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir merakla beklenen yeni filmi Bursa Bülbülü ile yine çok konuşulacak. Son dönemde TikTok paylaşımlarıyla da dikkat çeken Demirer, bu defa Koreli bir yönetmenin Kapalıçarşı’da dolaşırken ki hallerini mizahi bir şekilde taklit etti.

İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Ata Demirer'in Koreli yönetmen taklidi izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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Mimiklerini ve aksanını ustaca kullanan Demirer usta oyunculuğunu çektiği bu video ile bir kez daha konuşturdu. Demirer, videoyu "Koreli yönetmenin 'grandbazaar'la imtihanı" notuyla paylaştı.

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Ata Demirer sosyal medya

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