Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında yeni gelişme

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TIR şoförü Faruk E., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Faruk E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada Faruk E. yönetimindeki TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkmış ve kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp, altına alarak sürüklemişti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına dönmüştü.

Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler yaşamını yitirmiş, 20 kişi ise yaralanmıştı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın önündeki araçlara çarparak, ilerlediği görüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sürücü Faruk E.'nin emniyetteki ifadesinde, "TIR’ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR’ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım” dediği belirtilmişti.



