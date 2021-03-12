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  4. Son Dakika: Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son Dakika: Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

12.03.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

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Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını belirtti.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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