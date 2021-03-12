Son Dakika: Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını belirtti.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

AA

