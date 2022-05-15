HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da apartman dairesinde yangın! Evini gözyaşlarıyla izledi

Bursa'da apartman dairesinde yangın! Evini gözyaşlarıyla izledi

15.05.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını gören Yasin Şenol, itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.

Bursa'da apartman dairesinde yangın! Evini gözyaşlarıyla izledi

Yangın saat 00.15 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler daireyi tamamen sardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat sonra tamamen söndürüldü. Daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

1

GÖZYAŞLARIYLA YANGINI İZLEDİ

Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.

2

Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

4

3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçede esrarengiz olay! Sesin kaynağını araştırıyorlarO ilçede esrarengiz olay! Sesin kaynağını araştırıyorlar
Kâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleştiKâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleşti
Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybettiSokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

O ilçede esrarengiz olay! Sesin kaynağını araştırıyorlar

O ilçede esrarengiz olay! Sesin kaynağını araştırıyorlar

YÖK müjdeyi verdi! Yeni bölümler geliyor

YÖK müjdeyi verdi! Yeni bölümler geliyor

Çocukları taciz etmişti! Tutuklandı

Çocukları taciz etmişti! Tutuklandı

Gaziantep'te iki grup birbirine kurşun yağdırdı

Gaziantep'te iki grup birbirine kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.